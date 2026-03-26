松本洋平文部科学大臣は26日の参議院文教科学委員会で、自身の不倫報道について改めて謝罪するとともに、議員会館内での不適切な行為を否定した。【映像】「妻から大変大きな叱責を受けました」不倫報道について語る松本大臣委員会の冒頭、松本大臣は「今回の週刊誌の記事により、委員の皆様をはじめ、多くの関係する皆様方にご迷惑をおかけすることとなりました。この場をもってお詫びを申し上げます」と述べ、頭を下げた。