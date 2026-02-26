足元から季節を感じたい春夏にぴったりの新作が登場♡レペットから2026年4月1日（水）より、春夏コレクション第4弾となるミュールが発売されます。陽光のような柔らかなカラーとナチュラルな素材感が魅力で、シンプルなコーディネートにも華やぎをプラス。毎日の装いをさりげなくアップデートしてくれる注目アイテムです♪ ラフィア素材の軽やかミュール 今季注目の「Jordana60」は