男女の予選・決勝が行われ、女子で昨季世界選手権銀メダルの三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝は、予選３位から上位１６選手による対戦方式で勝ち上がる決勝トーナメントに進み、地元イタリア選手に０秒０２及ばず準々決勝で敗退。金メダル候補として挑んだ２度目の五輪は６位入賞で終えた。７大会連続代表で、２０１４年ソチ五輪銀メダルの竹内智香（４２）＝広島ガス＝は予選２２位で敗退し、２７年の競技生活にピリオ