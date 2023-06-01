マヨネーズを使わないシンプルなコールスローは、さっぱりと軽やかな食べ心地。どんな献立でも、優秀な箸休めとして重宝します。朝食ではパンに挟んで、ランチはお弁当の隙間に詰めて、晩ごはんには小鉢に盛って……。キャベツ1/3個を使うたっぷりの作りおきも、あっという間になくなりますよ！『シンプルコールスロー』のレシピ材料（作りやすい分量）キャベツ……1/3個（約330g）玉ねぎ……1/4個（約50g）にんじん……1/3本（約5