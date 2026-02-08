ドジャースの大谷翔平投手（３１）がＮＦＬの頂上決戦「スーパーボウル」について語った。米テレビ番組「ＡｃｃｅｓｓＨоｌｌｙｗооｄ」のインタビューに答えたもの。「ええ、正直に言うと僕はフットボールをまったく追っていなかったんです。日本に住んでいた頃、スーパーボウルが開催されていましたが、スーパーボウルが一体何なのか、まったく知らなかったんです」と正直に明かした。さらに「米国に来てスーパーボウル