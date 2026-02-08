NHKは8日、大雪のため、鳥取・米子市から生放送予定だった同日の「NHKのど自慢」（午後12時15分）を中止することを、NHK ONEの公式サイトなどで発表した。一般参加者が歌声を披露する名物番組。同局は「本日（2月8日）予定していた『NHKのど自慢（鳥取県米子市）』は大雪の影響と交通機関の乱れなどから、安全を考慮し中止します。誠に申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします」と伝えた。米子市も公式サイト