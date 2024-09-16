「NHKのど自慢」小林幸子が座っていた椅子から転げ落ちるハプニング女性自身

「NHKのど自慢」小林幸子が座っていた椅子から転げ落ちるハプニング

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 15日の「NHKのど自慢」でのハプニングを「女性自身」が伝えた
  • 出場者の歌唱中、小林幸子が座っていた椅子から転げ落ちる場面が
  • 小林は「つるんと後ろに！」と、出場者の歌声を称えながら振り返っていた
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