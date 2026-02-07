戦時中、水没事故のあった山口県宇部市の旧長生炭鉱で行われていた潜水調査で7日、作業中の台湾から参加したダイバー1人が死亡しました。山口県宇部市の旧長生炭鉱では、戦時中の1942年2月に水没事故があり183人が犠牲となっています。今も海に残されたままとなっている遺骨の返還を目指し市民団体が活動を続けていて3日からは海外からのダイバーも参加した大規模な潜水調査を行っていました。きょうの潜水調査は午前1