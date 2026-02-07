2026年2月6日、台湾メディア・自由時報は、半導体受託製造（ファウンドリ）の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が建設を進める熊本県内第2工場の製造プロセスを大幅にアップグレードし、日本国内初となる3ナノメートル（3nm）プロセスの量産を行う方針であることを報じた。記事は、TSMCの魏哲家（シーシー・ウェイ）会長兼最高経営責任者（CEO）が5日、日本の高市早苗首相を表敬訪問し、今回の投資計画を伝えたことを紹介。 当