元「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮（53）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。フリーになって困ったことを明かした。フリーに転身し、ファンから“地元の盆踊りに来てください”と依頼があったと回顧。「マネジャーもいるから、マネジャーに話聞いたら2人分の電車賃があるかないか…プラスではないみたい、出ちゃうみたいなことを」と説明して、断ってしまったと話した。「事務所だったら受ける前