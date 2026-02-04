アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。2月3日（火）の配信では、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんが登場。自身の美容哲学に基づいた「第一印象」の重要性を語った。番組内で小田切さんは、「身なりは名刺だと思う」と持論を展開。「第一印象は、ほぼ100％見た目だと思う」と語り、身なりを整えることが人生を豊かにし自信に繋がると熱