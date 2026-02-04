「第一印象は、ほぼ100％見た目」人気ヘアメイク・小田切ヒロが語る、身なりは「名刺」である理由

アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

2月3日（火）の配信では、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんが登場。自身の美容哲学に基づいた「第一印象」の重要性を語った。

番組内で小田切さんは、「身なりは名刺だと思う」と持論を展開。「第一印象は、ほぼ100％見た目だと思う」と語り、身なりを整えることが人生を豊かにし自信に繋がると熱弁した。

職業柄、初対面でも、ついつい相手の容姿を分析してしまうという小田切さん。 収録中、MCの平子祐希に「眼鏡がお似合い」と伝えて喜ばせた場面では、相手を褒めることで生まれる「ポジティブな感情」こそが“ビューティーの正体”であると解説した。

さらに、単に気づくだけでなく、「その気づきを伝えることができるかどうか、その伝え方がうまくその人の心に届くかどうか。これが美容の仕事ではすごく大切」と語り、外見だけでなく内面へのアプローチも重要視するプロフェッショナルとしての矜持を覗かせた。