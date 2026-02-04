走行中の車のフロントバンパーに体が挟まった状態で発見され、オンライン上で虐待論争を呼んだ、いわゆる“バンパー犬”が119救助隊によって無事救助されたことが分かった。この犬は京畿道竜仁（キョンギド・ヨンイン）で目撃されたとのうわさとは異なり、実際の救助場所は慶尚南道梁山（キョンサンナムド・ヤンサン）だったことが分かった。3日、動物権団体「ケア」によると、この犬は先月31日、慶尚南道梁山市の動物保護施設に収