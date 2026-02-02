セレスが運営するポイントサイト「モッピー」は、ANAマイレージクラブのマイルとのポイント交換を2月2日に開始した。交換レートはモッピーポイント1,500ポイント＝500マイル。交換日数は1日〜3日。手数料は無料。マイルからモッピーポイントへの交換はできない。モッピーは、累計1,300万人以上の会員を有するポイントサイト。広告の利用やゲーム・アンケート・動画視聴などでポイントを獲得でき、1ポイントを1円相当として、電子マ