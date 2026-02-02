大手工作機械メーカーの株をめぐりインサイダー取引をしたとして、東京地検特捜部は三田証券の元取締役らを逮捕しました。【映像】三田証券の周辺の様子金融商品取引法違反の疑いで逮捕されたのは、証券会社「三田証券」の元取締役・仲本司容疑者（52）、住居不詳で会社役員の松木悠宣容疑者（44）ら5人です。東京地検特捜部によりますと、仲本容疑者らは去年9月から12月にかけて、電機メーカー「ニデック」が、大手工作機械