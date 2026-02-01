高市早苗首相が１日朝、１１党首討論が行われるＮＨＫ「日曜討論」への出演を急遽、取り止めた。Ｘで遊説中の握手で手を痛め「関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」として治療を受けたと説明。一方で午後に予定通り愛知県などで演説を行った。Ｘには、同日の遊説の写真を連投。指にテーピングが巻かれた右手が目立つ写真を複数投稿した。首相を巡っては、週刊文春が報じた政治資金パーティーと旧統一教