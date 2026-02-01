ドイツ１部ボルシアＭＧの日本代表ＦＷ町野修斗（２６）が、期待外れのレッテルを貼られてしまった。町野は昨季ドイツ１部を戦ったキールで１１得点。キールは降格したが、町野はボルシアＭＧへ移籍して?個人残留?を果たした。しかし、なかなか本領を発揮できない中、ドイツメディア「ビルト」は、こう指摘した。「シーズン前、町野は移籍選手の注目株だった。キールから８００万ユーロ（約１４億円）と高額で獲得したことに加