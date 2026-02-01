お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃんが、１日までに更新された「ニューヨーク」屋敷裕政のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。金ちゃんの結婚（２０１９年）を振り返った。金ちゃんと屋敷は同期芸人。金ちゃんがプロポーズする前日にも食事していたそうで、屋敷は「その時に、金ちゃんが『今日か明日プロポーズする』って言ってたの覚えてる。めっちゃ人生の先行ったっていうか、男として遠くに行った感じがした」そう。