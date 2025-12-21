お笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃん（40）が21日までにX（旧ツイッター）を更新。尿管結石に罹患（りかん）したと明かした。20日午前0時6分に「この年の瀬に尿管結石だバカヤロー」とポスト。さまざまな反響があった。このポストに対し「最悪ですね！俺もなった事有りますが、死ぬほど痛かった」「お大事に…」「ドンマイ……です…」などと書き込まれていた。尿管結石は、腎臓でつくられた結石が尿管に移動し、尿の流れを妨