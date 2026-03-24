お笑いタレント小籔千豊（52）が、23日に更新されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。肉を食べない理由を語った。鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんに肉を食べない独特の食生活の理由を問われた小藪は、祖父の著書の影響があったと告白。祖父について「鍼とか鍼灸とかそっち系の医院みたいなのしてた」とし、「自然食品とか健康食品とかを売ったり、『水と人生』っていう本を書いたり」と明かした