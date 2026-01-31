Nikoんが、2月22日の新潟公演を皮切りに仙台、広島、高松、札幌、名古屋、福岡、鹿児島、大阪、東京と全国10都市を巡る最新アルバム『fragile Report』のリリースツアーの対バンを発表した。出演するのは、ファイナルワンマン以外の全公演に出演する神々のゴライコーズの他、iVy、Etranger、チリヌルヲワカ、板歯目、FINLANDS、BUGY CRAXONE、ポップしなないで、MIGHTY HOPE、LIGHTERS、レイラ。3月21日に東京・渋谷 Spotify O-EAS