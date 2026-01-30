ニューストップ > 生まれつき自力で排尿できない…難病「脊髄髄膜瘤」と闘う女性 病気 医療 人生 Medical DOC 生まれつき自力で排尿できない…難病「脊髄髄膜瘤」と闘う女性 2026年1月30日 12時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 生まれつきの難病「脊髄髄膜瘤」と闘う女性に、話を聞いている 健常者と違う点は、自力で排尿できず医療器具に頼るしかないことだという 学生時代は、制限が多い集団生活においてたくさん苦労したと語っている 記事を読む おすすめ記事 モーリーさんの２０年のパートナー女優「荒い息が静かな小さい呼吸になり…魂が肉体から離れてゆく最期の瞬間を見届けました」１月に容態急変 2026年2月1日 22時16分 出産直後に「え、手はどうなってるの？」と…生まれつき右手がない“先天性四肢欠損症”の子を持つ美馬アンナ（38）が今でも忘れない、出産時の記憶 2026年2月1日 11時20分 中国でユキヒョウと自撮りした女性が襲われる その後３５頭の羊を殺す 2026年2月1日 14時45分 アフターピル全国の薬局で販売へ 処方箋いらず、年齢制限もなし 2026年2月1日 18時35分 宮沢りえ 夫・森田剛との家庭生活「ブツブツブツブツ…とってもカオス」「お互い励まし合ってる」 2026年2月1日 21時34分