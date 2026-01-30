【闘病】生まれながらオシッコは自力で出せない… 「皆との違い」に葛藤した『脊髄の難病』Medical DOC

生まれつき自力で排尿できない…難病「脊髄髄膜瘤」と闘う女性

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 生まれつきの難病「脊髄髄膜瘤」と闘う女性に、話を聞いている
  • 健常者と違う点は、自力で排尿できず医療器具に頼るしかないことだという
  • 学生時代は、制限が多い集団生活においてたくさん苦労したと語っている
記事を読む

