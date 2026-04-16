夫婦は夜、同じ布団で眠るもの……若い頃はそんなイメージを持っていたママもいるかもしれません。しかし現実はどうなのでしょうか。『夜寝るとき、夫婦で同じ布団で寝ている？うちは旦那のいびきがうるさくて、同じ布団どころか別の部屋で寝ているよ』日々の疲れを取る大切な「睡眠」。そこに関わる問題だけに、ママたちからは率直で多様なコメントが集まりました。同じ部屋寝具は別々派まずあったのは、部屋は一緒だけれど、