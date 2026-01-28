生成AIを悪用して作られたフェイク音声による詐欺電話や、SNS上などで拡散される偽画像などを見破る技術が公開されました。“ニセ電話”の音声「おかん、オレ事故起こしてもうた！相手の人をけがさせて、今すぐ示談金を払わないと警察に捕まっちゃうって言われている。150万円必要やねん」生成AIを悪用して本人そっくりの音声を作り、金銭をだましとる電話の被害が海外で増加していることを受け、NTT東日本とAIのスタートアップ