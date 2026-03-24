ファッションカルチャー誌『S Cawaii! ME』の公式Xアカウントは3月23日、雑誌やウェブ版に掲載された記事や写真を無断で撮影したり、スクリーンショットをSNSに投稿したりする行為について、「法律で禁止されている」と注意を呼びかけた。同誌は、アイドルグループの記事やピンナップ付録などで人気を集めている。●「法的対応考えなければいけなくなる」編集部名義による文書で、記事や写真を無断で撮影したり、スクリーンショッ