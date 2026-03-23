人型ロボットで世界トップクラスの出荷量を誇る中国企業が、日本市場への本格的な進出に意欲をみせました。【映像】ロボットが荷物を自動で運搬する様子尾崎文康記者「こちらのロボットは、人の手を借りずに重さ30キロまでの荷物を自動で運搬することができます」人型ロボットが休まずに仕事を続けているのは、中国・上海のAGIBOTの社内です。AIを搭載したロボットに服をたたませたり、段ボール箱を組み立てさせたりして仕事