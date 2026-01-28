「サード」「絵の中のぼくの村」などの作品で知られる映画監督の東陽一（ひがし・よういち）さんが21日午前1時52分、老衰のため東京都内の病院で死去した。91歳。和歌山県出身。葬儀は近親者で行った。喪主は妻律子（りつこ）さん。東さんが監督を務めた映画「私のグランパ」でデビューし、数多くの新人賞を受賞した女優の石原さとみは、所属事務所を通じ「東陽一監督の訃報に接し、胸が苦しく締め付けられる思いです。『私の