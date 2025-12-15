ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「やはり別格」石原さとみ、夫は上位1％に上り詰めた超エリートか 石原さとみ ゴシップ エンタメ・芸能ニュース NEWSポストセブン 「やはり別格」石原さとみ、夫は上位1％に上り詰めた超エリートか 2025年12月15日 11時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2020年に結婚し、現在は2児の母の石原さとみについてポストセブンが伝えた 一般男性の夫は、新卒で外資系金融機関に入社した超エリートだという 2023年には、社員全体の1％ほどしか就けない幹部職に昇進したと金融関係者 記事を読む おすすめ記事 B’z東京ドーム公演で「後ろの客が大熱唱」 注意するとまさかのひと言…迷惑行為との境界線はどこに？ 2025年12月14日 12時0分 「何回ケガ人出したら済むの？」横山裕が全治2カ月の大ケガ…芸人が骨折、やす子が激怒の騒動多発の“無反省ぶり”に疑問の声 2025年12月14日 11時0分 【速報】伊東市長選挙 前市議・杉本憲也 氏 当選確実 失職・再出馬した田久保真紀 氏は落選（静岡） 2025年12月14日 22時53分 【速報】福岡2人刺傷事件で30歳無職の山口直也容疑者を逮捕「殺そうと思って刺した」 2025年12月15日 9時8分 「就職も進学もできなくなる」懲役太郎が修学旅行での万引き高校生に突き付けた“デジタルタトゥー”の残酷な現実 2025年12月11日 17時35分