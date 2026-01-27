インターネットサービスのニフティ株式会社（東京都新宿区）は27日、運営しているポータルサイト「＠niftyニュース」を3月いっぱいで終了すると発表した。 トップページに「【重要】@niftyニュースは2026年3月31日17時をもってサービスを終了します」と掲示。「@niftyでは、最新ニュースを素早くお届けするため、ニュースサービスをリニューアルいたします。