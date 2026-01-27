日本保守党の百田尚樹代表（６９）が２７日、東京・新橋駅前で衆院選（２月８日投開票）に向けた第一声をあげた。百田代表は党として掲げる政策について熱弁。とりわけ「そして一番の問題は移民問題です」と訴えると、５０人近く集まった聴衆から「そうだ！」と声が漏れ、拍手が起きた。その深刻さについて「他の問題はいざとなれば何とかなります。ただ移民問題だけは、変わってしまったら私たちが愛した日本は元に戻らない