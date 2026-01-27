日本保守党の百田尚樹代表（69）が27日、東京・新橋駅前で衆院選（2月8日投開票）に向けた第一声をあげた。 【写真】熱弁する百田代表日本国旗を振る聴衆の姿も 百田代表は党として掲げる政策について熱弁。とりわけ「一番の問題は移民問題です」と訴えると、集まった聴衆から「そうだ！」と声が漏れ、拍手が起きた。既に移民が問題化している欧州での例を出し、「移民問題について真剣に考えていないやつが永田町にはたく