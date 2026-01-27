京銘菓でおなじみの「井筒八ッ橋本舗」が展開する新ブランド「Yatsuken」から、新商品『むにゅっとしょこら』が発売。新商品の『むにゅっとしょこら』は、従来の生八ッ橋で餡を包むカタチから、発想の転換をし、チョコレートをたっぷり練り込んだチョコ餡でもちもちした生八ッ橋の生地を一つ一つ優しく包み込んだ新食感生八ッ橋スイーツです。味わいは、抹茶あん × ホワイトチョコを宇治抹茶で覆ったものと、こし餡×ミルクチョコ