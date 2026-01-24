（台北中央社）台湾人クリエーターのYara（亜拉）さんが手掛けるキャラクター「カプー」（猫猫虫咖波、Bugcat Capoo）が、言葉の壁を乗り越え、活躍の場を世界に広げている。2024年には人気ゲーム、ポケットモンスターとコラボレーションしたLINE（ライン）スタンプを配信した。このたびYaraさんが中央社のインタビューに応じ、コラボや創作活動の裏話を語った。▽ポケモンとのコラボで達成感Yaraさんは14年にフェイスブック