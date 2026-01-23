福井県の北陸自動車道で乗用車やトラックなどおよそ470台が一時立ち往生し、現在は解消に向けた作業が進んでいます。ネクスコ中日本によりますと、23日午前11時ごろ、南越前町の北陸自動車道上り線今庄インターチェンジから南に900メートル離れた地点でトラック2台が車線をふさいだため乗用車とトラックあわせて107台が一時立ち往生しました。また、ほぼ同じ時間帯に敦賀市の北陸自動車道上り線でも故障車を先頭に最大で乗用車など