3連休初日の今日20日(金・春分の日)は、北日本では晴れている所も油断禁物です。今夜〜明日21日(土)午前にかけて低気圧が通過するため、雪や風が強まり荒れた天気となるでしょう。猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。20日夜〜21日朝発達した低気圧が通過し寒気が南下今夜〜明日21日(土)朝にかけて、前線を伴った低気圧が発達しながら北日本を通過し、この時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。大雪の目