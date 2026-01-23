大分県宇佐市の駅館川で、伝統の「青のり漁」が始まりました。 【写真を見る】冬の風物詩 「青のり漁」始まる少雨で1か月遅れの解禁大分・宇佐市 冬の風物詩となっている駅館川の青のり漁は、少雨の影響で昨シーズンよりおよそ1か月遅れて解禁されました。 23日朝は厳しい寒さの中、小舟に乗った漁協組合員が、竹竿の先端にかぎをつけた伝統の道具を使って、川底の石についた長さ1メートルほどの青のりを採って