1月17日に自身のインスタグラムやYouTubeチャンネルで結婚を報告していたYouTuberのきりまるが20日、プロポーズを受けた当日の模様を収めた動画を公開。視聴者に感動を広げている。 （関連：【画像あり】花束を抱えた夫を前に、きりまる涙…感動的なプロポーズの様子） きりまるはYouTubeのチャンネル登録者105万人を誇る人気インフルエンサー。メイク、ファッションを中心に“垢抜け術”を伝える動画が人