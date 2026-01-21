1月17日に自身のインスタグラムやYouTubeチャンネルで結婚を報告していたYouTuberのきりまるが20日、プロポーズを受けた当日の模様を収めた動画を公開。視聴者に感動を広げている。

きりまるはYouTubeのチャンネル登録者105万人を誇る人気インフルエンサー。メイク、ファッションを中心に“垢抜け術”を伝える動画が人気を博しており、体型や性に関することも包み隠さず語る、飾らない人柄が魅力。夫は視聴者にもお馴染みの「ぽて」氏で、ファンは祝福ムード一色だ。

「大好きな彼にプロポーズしてもらった日」と題された今回の動画には、クリスマスイブのサプライズが収められている。きりまるは大好きなアーティストのライブに行けると聞かされていたため、実はぽて氏とのクリスマスディナーだと聞かされても落胆を隠せなかったが、おいしい食事で徐々に機嫌を直していく。その後、ホテルの部屋に一人残され、「枕元にあるルームキーを持って、とある部屋に来てほしい」との連絡を受けたきりまる。指定された部屋のドアを開けると、暗がりの中にキャンドルの道があり、その先には花束を抱えたぽて氏の姿があった。

ここからの展開は実際に動画を見てもらいたいところだが、二人とも大号泣のプロポーズにもらい泣きするファンが続出している。「こんな僕でよければ、結婚してください」「よろしくお願いします」と、シンプルなやり取りだったが、指輪を渡した後、ぽて氏が読み上げた手紙が感動的だ。4年半前にきりまるの動画を見つけ、「なんて可愛い人なんだろう」と思ったというエピソードから始まり、出会ってからの何気ない日常の一コマ一コマが、ぽて氏にとってかけがえのない宝物になっていることが伝えられていく。“きりちゃん”＝きりまるは自分にとって「自分自身を犠牲にしてでも幸せでいて欲しい人」と熱い思いが語られ、お互いに涙が止まらなかった。

動画には「コメント欄の皆、全員自分がプロポーズされたんかってくらい泣きすぎ」とのコメントもあり、実際にもらい泣きしている視聴者が多いようだ。人生に何度もない感動の瞬間を共有してくれるのも、インフルエンサーのいいところ。幸せを分けてもらいたい人は、ぜひ動画をチェックしてみよう。

（文＝向原康太）