2月2日放送『吉田拓郎のオールナイトニッポンPremium』に出演する吉田拓郎（C）ニッポン放送オリコンニュース

吉田拓郎の「オールナイトニッポン」が一夜限りの復活 逆オファーで実現

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 吉田拓郎の「オールナイトニッポンPremium」が2月2日午後8時から放送される
  • 2022年にアーティスト活動の一線から撤退していた吉田が逆オファー
  • 7年ぶりとなる「吉田拓郎コンサート」の詳細について、ラジオで発表する
記事を読む

