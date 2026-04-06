俳優本宮泰風（54）が6日、ニッポン放送高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に生出演。妻の松本明子（59）の病状を伝えた。松本は3日昼に自身のインスタグラムを通じ「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました。（正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です）」と発表。「そのため、しばらくの間休業し、約1ヶ月間入院することとなりました。4／8還暦の誕生日を目前に大怪我、丙午、本厄です.