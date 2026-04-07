2005年2月8日、ライブドアが市場開場前のわずか28分間で約700億円を投じ、ニッポン放送株を大量取得した。「世紀の買収劇」が始まった瞬間だ。最大の標的となったニッポン放送の社内では何が起きていたのか。蚊帳の外に置かれ、防衛戦の矢面に立たされた亀渕昭信社長（当時）の「極秘日記」が、パニックの裏側を明かす。（『狙われたフジテレビ〜ニッポン放送元社長が明かすライブドア買収攻防21年目の真相』より抜粋。全3回の1