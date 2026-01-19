「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）1月17日（土）放送は、第7回「ドスベリサミット」。今回は、トレンディエンジェル（斎藤司、たかし）、きしたかの（岸大将、高野正成）、紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）が、大スベリした地獄の恐怖体験を発表！【動画】人生で一番スベったツッコミ「ビッグサンダー喝！！」をきしたかの高野が告白浜崎あゆみの前でドスベリ！？黒歴史として封印している超スベった出来事を披露しあう