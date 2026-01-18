日本維新の会は、次期衆院選東京15区に東京都江東区議の三次由梨香氏（40）を擁立する方針を固めた。三次氏は、維新で政調会長を務めた音喜多駿元参院議員の妻。公認候補となる選挙区支部長として近く発表する見通し。関係者が18日、明らかにした。