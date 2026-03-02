元参院議員の音喜多駿氏が2026年3月1日、アメリカとイスラエルがイランを攻撃したことについて、「アメリカの軍事行動は完全に成功。オペレーション遂行能力が高すぎる...」などとXに書き込み（現在削除済み）、SNS上で波紋を広げている。音喜多氏は2日、「表現の拙さから一部で意図と違った捉え方をされてしまった」として、改めて説明した。「配慮も想像力も足らない」などと波紋音喜多氏は1日、イランの最高指導者ハメネイ師が