スノーボードハーフパイプ（ＨＰ）Ｗ杯第５戦（１７日、スイス・ラークス）１２人による男子決勝が行われ、２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１本目で１発目から大技のスイッチバック・ダブルコーク（ＤＣ）１２６０のノーズグラブを決め、２発目もキャブのＤＣ１４４０インディーで高さを出した。しかし３発目でアクシデント。勢いよく飛び出したが、着地は前方に倒れ込む形になった。