HIPHOPデュオDynamic Duoのゲコ（Gaeko）と事業家でインフルエンサーのキム・スミが、結婚14年にしてそれぞれの道を歩むことにしたなか、2人が選択した別れ方が静かな共感を得ている。感情的な暴露も、責任を巡る争いもなく関係を解消し、親としての役割は続けるという選択が、目を引いている。【注目】BTSメンバーの楽曲に参加したゲコ去る1月16日、ゲコは自身のSNSを通じて、「慎重に個人的なことを伝える」として、「長い間たく