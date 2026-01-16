【新華社北京1月16日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官は16日、日本の政界関係者から、高市早苗首相が日本を「戦争国家」に導こうとしているとの批判が出ているとの報道に関し、日本政府の時代の流れに逆行する政策がもたらす危険性を認識する有識者が増えていると指摘し、日本軍国主義の野心は日本の人々に壊滅的な災禍をもたらすと強調した。張氏は次のように述べた。ますます多くの日本の有識者が、日本政