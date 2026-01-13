スペイン1部レガネスにも在籍した井手ウィリアム航輔はドイツでもがいた2019年にスペイン1部ラ・リーガのCDレガネスと契約を結んだ日本人を覚えているだろうか。コロナ禍もあって帰国することになったDF井手ウィリアム航輔は、プレーが叶わないまま2020年6月に契約満了で退団。現在は株式会社セガで「サカつく」などの開発に携わる異色のキャリアにインタビューで迫った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全5回の2回