スペイン1部レガネスにも在籍した井手ウィリアム航輔はドイツでもがいた

2019年にスペイン1部ラ・リーガのCDレガネスと契約を結んだ日本人を覚えているだろうか。

コロナ禍もあって帰国することになったDF井手ウィリアム航輔は、プレーが叶わないまま2020年6月に契約満了で退団。現在は株式会社セガで「サカつく」などの開発に携わる異色のキャリアにインタビューで迫った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全5回の2回目）

LAギャラクシーのアカデミーで育ち、世代別アメリカ代表の合宿にも参加した井手。16歳ながら年代を上げてU-18で起用され、スタメンでプレーしたチームは全米優勝を掴んだ。翌年度も契約更新されると思っていたが、突然の契約解除。その後は地元クラブに入ったが、プレー機会に恵まれず。「こんな待遇なんだったら俺もうやらないよ」とそのチームを飛び出すと、アルバイトをしながらドイツ挑戦のための資金を貯める。

アメリカでは大学進学を選ぶスポーツ選手は多く、「20校〜25校くらい奨学金のオファーをもらっていた」と井手も例外ではなかった。「両親の教育方針として、大学には絶対に進学するようにと言われていましたが、ヨーロッパでプロになる道を選びたいと伝えて、サッカー留学を決意しました」と、自らの力でサッカー選手としての未来を切り開いていく。

「親には反対されましたし、大学に行かないと言ったので、それで親にお金をもらうのは違うなと思って。アメリカのUPSL（セミプロリーグ）で試合、そして自主トレをする傍ら、アルバイトを4つ掛け持ちして、お金を貯めて行きました。バイトは沖縄の居酒屋で働いて、寿司屋でも働いたし、あと勉強の家庭教師、サッカーのコーチ。ハードでしたがなんとか体力は持ちました」

最終的に100万円以上を稼ぐと、エージェント費用に40万円を払い、約80万円の貯金を手に幼少期を過ごしたドイツへと渡った。最初は4部クラブに入団できたものの、怪我で約3か月にわたって離脱したこともあって退団。代理人には7部、8部から実績を積むことを勧められたが、自力でチームを探し歩いた。

「人種差別ではないですけど、馬鹿にされることも多くて。なんでアジア人がサッカーやってんの、くらいの感覚なんですよね。トライアウトも受けさせてもらえないとか、プレーをまず見てもらえないというか。自分がアメリカで培ってきたものが一切見られないんだ、というのはけっこうショックでしたね」

結局、デュッセルドルフ近郊の7、8チームほどを回ったものの、生活費が底を突いてしまう。「サッカー選手からどんどん遠のいていって。なんか気づいたら日系の飲食店でバイトしかしてないし、サッカー全然してないじゃん、みたいな」。徐々にアルバイトで生活費を稼ぐことにフォーカスするようになる。

「生活費はもう全然なくて。親からは金銭を一切、留学のときにもらっていなかったので、なんか気づいたら、小銭できょう一食のケバブを食えるか食えないか、みたいな生活でドイツでずっと過ごしていました。それはけっこう、現実と自分の理想の差が激しすぎて、すごく辛かった2年間ではありましたね」

デュッセルドルフの大手チェーン店のカフェで、「バリスタをしながら、週4でとかで働いていましたね」と当時の生活を明かす井手。「今振り返ってみたら、めちゃくちゃいい経験というか思い出ですけど。でも、やっぱり何してんだろう感はありましたね、ドイツにいたときは」と苦しい時期を振り返った。（FOOTBALL ZONE編集部）（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）