将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月11日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で開幕した。中継に出演した解説棋士は、藤井王将の“ある変化”に注目。ファンの視線を釘付けにしていた。【映像】今日ビジュイイ？藤井王将藤井王将の5連覇か、永瀬九段のタイトル奪取か。2期連続で同カードの激突となった今期の王